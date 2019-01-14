Стала известна дата переговоров Путина и Абэ

Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает РИА «Новости».

11 декабря МИД России призывал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время интервью японскому телеканалу высказывался так, словно между двумя странами уже есть какая-то договоренность о передаче островов.