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Стала известна дата переговоров Путина и Абэ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ состоятся 22 января.
Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает РИА «Новости».
11 декабря МИД России призывал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время интервью японскому телеканалу высказывался так, словно между двумя странами уже есть какая-то договоренность о передаче островов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как японские власти имитируют желание вернуть Курильские острова.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Япония
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