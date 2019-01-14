В Роскомнадзоре рассказали подробности о проверке BBC

Александр Жаров. Комплексная проверка BBC завершится к концу месяца, к 16 января компания должна предоставить затребованные документы, других проверок не предполагается, заявил журналистам глава Роскомнадзора

"Этого достаточно: комплексная проверка, которая закончится к концу месяца, и запрос документов. Больше ничего не предполагается", — сказал Жаров журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, будет ли инициирована в ближайшее время какая-то еще внеплановая проверка.

Он напомнил, что компания должна предоставить документы 16 января. "Шестнадцатого числа должна предоставить компания, это послезавтра, а проверка закончится 31-го", — добавил глава Роскомнадзора.

В декабре Роскомнадзор объявил, что начинает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также в отношении ресурсов BBC в интернете, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Мероприятия начаты в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским медиарегулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания.

Десятого января Роскомнадзор заявил, что в адрес ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала BBC World News в РФ) был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.