Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мэр Гданьска умер после покушения
Мэр Гданьска умер после покушения

Путин поздравил Пашиняна с назначением премьером Армении 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Путин, в частности, отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях", — отметили в Кремле.
"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", — подчеркнул президент РФ.
"Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", — убежден глава российского государства.
ТАСС: последние новости
Лавров: суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Шахтах Посольство проверяет, могли ли быть россияне на борту упавшего под Тегераном самолета
Политика , Кавказ , Владимир Путин , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Курилам242
Чем новый президент Бразилии пригрозил России250
Соловьев предсказал распад России из-за Курил145
Мэр Гданьска умер после покушения7
Горячие девушки в ледяных купелях10
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
03:57
Соловьев предсказал распад России из-за Курил
Политика Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:53
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
02:17
Кушанашвили заявил о связях Рыбина с криминалом
Шоу-бизнес
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение