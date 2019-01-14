Путин поздравил Пашиняна с назначением премьером Армении

Президент России Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении . Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Путин, в частности, отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях", — отметили в Кремле.

"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", — подчеркнул президент РФ.