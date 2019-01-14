Atlantico: шпионские войны не возвращаются — они и не заканчивались

После всех шпионских скандалов кажется, что Россия и Запад возвращаются в своих отношениях на полвека назад. Однако, продолжает Atlantico.fr, на самом деле их агентура и не прекращала свою работу, а в новых обстоятельствах, когда миропорядок рушится, её деятельность становится ещё актуальнее.

«Тлетворная обстановка», которая сегодня царит между Россией и Западом, сложилась задолго до Трампа, пишет Atlantico.fr. Больше того,

«шпионские войны, которые возвращаются, на самом деле никогда и не прекращались».

Вашингтон не стал ввязываться в открытое военное противостояние с Россией, в том числе в Сирии , но в шпионском вопросе страны сегодня, кажется, будто вернулись на полвека назад, отмечает журналист.

Он напоминает, что ещё в 2010 году состоялся обмен шпионами между Россией и США Великобританией . При этом для одного из них, Сергея Скрипаля , вся история закончилась плачевно. Впрочем, другой агент из того обмена, Игорь Сутягин , работает сегодня в британском вузе, а ещё двое счастливо живут в США. К тому же, про Скрипаля ходит версия, что его отравление связано с тем, что он стал практически советником испанской полиции по делам с мафией, отмечает журналист.

Лондон постоянно обвиняет Кремль во всём, поэтому автор статьи советует читателям относиться к этому с осторожностью: «нашими английскими друзьями исторически движет русофобия, которая восходит к прошлым проблемам в их отношениях с российскими секретными службами». Поэтому, по его словам, если американцы боятся русских в глобальном смысле, то британцы лишь ещё больше углубляются в своей паранойе. При этом для своих целей британцы используют научно-исследовательские центры, которые, будь они российскими на американской территории, были бы причислены к иностранным агентам. И в моральном плане, продолжает автор статьи, Лондону нечем упрекнуть Россию, ведь это британская разведка вербовала агентов, включая Литвиненко, когда военная и идеологическая угроза со стороны стран Организации Варшавского договора уже исчезла.

С другой стороны, в 1990-х годах Россия тоже занималась внедрением своих агентов в США. Автор статьи отмечает, что агенты под прикрытием — дело долгосрочное и финансово затратное. Коммуникации у них чаще всего проходят не напрямую с начальством, а через специальных сотрудников, которые обладают дипломатическим иммунитетом. Поэтому, например, российскую миссию при ООН в Нью-Йорке считают «логовом шпионов», пишет автор статьи.

Когда принималось решение о внедрении российских агентов в США, Путина у власти ещё не было, продолжает издание. Но после того как он возглавил государство, в эту операцию его явно посвятили. Однако никаких причин, чтобы её сворачивать, у него не было, поэтому он всё оставил в силе, тем более что, по всей видимости, эти агенты приносили важную информацию. По мнению автора статьи, несмотря на множественные шпионские скандалы, наверняка, у России есть такие агентурные сети и в других странах мира.

Самым знаменитым российским шпионом журналист называет Анну Чапман . После неё больше всего шума наделала история с Марией Бутиной, которую арестовали буквально за день до встречи Путина и Трампа. Про неё автор статьи отмечает, что классической шпионской подготовки ей не давали, но российскую разведку могло заинтересовать её образование и любовь к огнестрельному оружию.

Сегодня Москва пытается как можно скорее вернуть Бутину домой, отмечает автор статьи, ведь у России есть правило никогда не бросать своих. Поэтому журналист связывает с Бутиной арест Пола Уилана. По его словам, хоть того и есть, в чём упрекнуть, но вряд ли он был в России с разведывательной миссией.

«Он просто попал в ловушку российских спецслужб, которым нужна разменная монета для обмена на Бутину».

«Но похоже, что американские спецслужбы хотят повысить ставки», — предупреждает автор статьи.

На следующий день после задержания Уилана на Марианских островах арестовали и перевезли во Флориду другого россиянина Дмитрия Макаренко . Его обвиняют в том, что он в 2017 году пытался перевезти в Россию оружие. И хотя это не шпионаж, признаёт автор статьи, у Вашингтона появляется дополнительный козырь на переговорах.

При этом США уже давно преследуют за пределами своих границ всех, кто мог нарушить американские законы. Автор статьи вспоминает и недавнее дело, связанное с адвокатом Натальей Весельницкой. Её обвиняют в неподчинении американским законам, но на самом деле Вашингтон интересуют её отношения с Трампом-младшим и роль в кампании Трампа-старшего.

Подобные инструменты, по словам автора статьи, служат целям неоконсерваторов, оправдывая политические и экономические решения, принятые в отношении России, Ирана или Китая. Но есть у них и внутриполитическая подоплёка — охота на ведьм полностью в традициях маккартизма 1950-х годов. И сегодня объект охоты — сам Трамп.

В итоге российский МИД издал постановление, предупреждая сограждан о том, что в другой стране их могут под любым предлогом задержать по указке Вашингтона. При этом зеркальное предупреждение выпустил и Лондон — но уже против «российского врага».

Так что холодная война секретных служб продолжается, но с нововведениями, делает вывод автор статьи. Москва не хочет вводить танки в Европу, но защищает свои интересы. Вашингтон больше не намерен быть «мировым жандармом», но ему нужно защищаться от многочисленных экономических конкурентов, в том числе и Европы. Китай занимается расширением экономического влияния, но не политического, ведь экспортировать свой коммунизм он не собирается. Остальные крупные страны стараются выжить, создавая альянсы, а Европа разделена.