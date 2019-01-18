Россия — Япония: Вторая мировая война еще не завершилась (Observador, Португалия))

Португальский политолог считает, что даже если бы Владимир Путин хотел уступить Японии один или несколько островов Курильской гряды, он бы этого не сделал. Если российское руководство когда-нибудь и решит пойти навстречу Японии и осуществит эту ее мечту, то уж точно не на российско-японском саммите, запланированном на 22 января.

Даже если бы Владимир Путин хотел уступить Японии один или несколько островов Курильской гряды, он бы этого не сделал, поскольку поднявшаяся в связи с этим волна протестов внутри страны привела бы к его отстранению от власти.

Россия и Япония — единственные страны-участницы Второй мировой войны (1939-1945), до сих пор не подписавшие мирный договор, хотя конфликт закончился 74 года назад. Очевидная причина такой аномалии заключается в споре, развернувшемся вокруг четырех небольших островов в Тихом океане. Но на самом деле на кон поставлены региональные стратегические решения и даже политическое будущее Владимира Путина.

На заключительном этапе Второй мировой войны советские войска напали на Японию в соответствии с обязательствами, которые Советский Союз взял на себя перед Соединенными Штатами Великобританией : они не преминули воспользоваться этой возможностью, чтобы восстановить якобы принадлежавшие им по праву территории — южную часть острова Сахалин и Курильскую гряду.

По условиям Сан-Францисского договора, подписанного между союзниками и Японией, эта страна должна была отказаться от каких бы то ни было претензий на Курильские острова, но одновременно с этим в документе не содержится открытого признания суверенитета СССР над упомянутыми территориями. Ко всему прочему, Москва этого договора не подписывала.

В 1956 году, желая найти решение данной проблемы, советский лидер Никита Хрущев предложил компромисс: вернуть Японии два острова из четырех в обмен на подписание мирного договора, но Токио отклонил его предложение, потребовав возвращения всего архипелага.

Следует подчеркнуть, что, хотя четыре острова, на которые претендует Япония, незначительны по своим размерам, они богаты рудами, а в прибрежных водах водится много рыбы. Кроме того, острова имеют важное значение с точки зрения обороны.

Территориальный спор время от времени разгорается с новой силой, потому что, хотя он и не оказывает непосредственного влияния на развитие экономических отношений между двумя странами, в то же время он не позволяет раскрыть все представляющиеся сторонам возможности и оказывается бременем для внутренней политики Японии. Всякий раз, когда в должность премьер-министра вступает очередной японский политик, одно из первых обещаний, которые он дает, касается разрешения проблемы «северных территорий» — так называют спорные острова в Японии. Нынешний лидер японского правительства Синдзо Абэ (Shinzō Abe) здесь не исключение. Мало того, он даже рискнул поклясться, что решит эту проблему в 2019 году.

В последние месяцы российские и японские дипломаты ведут активный диалог по вопросу Курильских островов, но без видимых результатов. Абэ пытается уговорить Москву, давая обещания, которые должны снять некоторые опасения русских: он гарантирует, что США не разместят на этих островах свои базы, что решение проблемы будет способствовать более тесному сотрудничеству между Москвой и Токио с целью предотвратить гегемонию в регионе, и обещает островитянам гарантию их прав. Кроме того, он намекает на возможность масштабного экономического инвестирования в российский Дальний Восток — регион с огромным потенциалом, который часто выпадает из поля зрения Кремля.

После многих лет переговоров Синдзо Абэ и Владимир Путин договорились продолжить попытки разрешить спор на основе предложения 1956 года, но пока безуспешно, поскольку каждая из сторон трактует его совершенно по-разному. Это стало ясно на встрече министров иностранных дел двух стран, которая прошла в Москве 14 января. Токио по-прежнему считает, что Россия должна вернуть им все четыре острова, и только тогда стороны могут подписать мирный договор. А Москва, со своей стороны, теперь настаивает на еще более жесткой позиции, чем та, которая предусмотрена в вышеупомянутом предложении. В соответствии с новой российской политикой Кремль требует, чтобы Япония признала результаты Второй мировой войны, и добавляет, что на основании этого документа Россия не намерена идти на какие-либо территориальные уступки.

Российское предложение объясняется просто: даже если бы Владимир Путин хотел отдать Японии один или несколько островов, он бы этого не сделал, поскольку поднявшаяся в связи с этим волна протестов внутри России привела бы к его отстранению от власти. Особенно сейчас, когда официальная пропаганда заявляет о росте российской военной мощи на мировой арене. Большинство россиян расценило бы это как настоящее предательство, особенно на фоне «возвращения» Крыма в 2014 году.

Кроме того — и эта причина почти так же значима, как и первая — если Москва уступит, она создаст крайне опасный прецедент: ведь пограничные споры наблюдаются у нее практически со всеми соседними странами, а не только с Грузией или Украиной.

Очередной российско-японский саммит запланирован на 22 января, его цель — придать новый импульс переговорам, но, вероятнее всего, результат будет незначительным или вообще нулевым. Если российское руководство когда-нибудь и решит пойти навстречу и осуществит эту японскую мечту, то уж точно не в ближайшем будущем. Скорее Япония станет республикой, чем русские вернут ей четыре острова Курильской гряды.

Observador, Португалия