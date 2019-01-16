Песков назвал главный приоритет Путина

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — сказал он.

При этом он отметил, что в России обеспечена финансовая и макроэкономическая стабильность. Песков ожидает, что она сохранится в 2019 году.

Также он надеется, что эта стабильность «станет той самой поверхностью», от которой россиянам «удастся оттолкнуться и совершить рывок».