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Песков назвал главный приоритет Путина 

RT на русском + ещё 5 45 минут назад
Фото: © Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что для главы государства Владимира Путина в настоящее время главным приоритетом является решение проблемы бедности в стране.
«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — сказал он.
При этом он отметил, что в России обеспечена финансовая и макроэкономическая стабильность. Песков ожидает, что она сохранится в 2019 году.
Также он надеется, что эта стабильность «станет той самой поверхностью», от которой россиянам «удастся оттолкнуться и совершить рывок».
Ранее Песков рассказал, что Путин получает зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия».
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