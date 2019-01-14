Россия и Япония начнут переговоры о мирном договоре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония 14 января приступают к переговорам, касающимся проблемы мирного соглашения двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", — сказал Лавров.

Такое заявление глава МИД России сделал во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно. По словам Лаврова, поручение начать переговоры дали руководители стран после встреч в Сингапуре и в Буэнос-Айресе на высшем уровне.

Ранее президент РФ Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года (прекращает войну между странами), в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» будут решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

После заседания генеральный секретарь японского кабмина Йосихидэ Суга заявил, что Токио не будет заключать мирный договор до урегулирования территориального спора.

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Москва, в свою очередь, отвергает притязания Токио.