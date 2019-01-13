Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД

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МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга 

Российская Газета 39 минут назад
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
"Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам", — заявила официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Ожидается, что Лавров и Коно обсудят проблему заключения мирного договора между странами и актуальную международную повестку. Напомним, что в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ условились ускорить диалог по указанному вопросу на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
Накануне в МИД России подчеркнули, что основным условием для каких-либо подвижек в переговорах с Японией по мирному договору является признание официальным Токио результатов Второй мировой войны.
"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты при этом призвали японских партнеров вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на этой неделе подтвердил свои планы нанести визит в Россию в январе. Об этом политик рассказал в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне, которая прошла по итогам его общения с главой британского правительства Терезой Мэй. "В третьей декаде этого месяца я отправлюсь с визитом в Россию и проведу переговоры (с президентом РФ Владимиром Путиным — прим. "РГ")", — подчеркнул Абэ, отвечая на вопрос корреспондента информагентства Киодо.
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Политика , Видео , Синдзо Абэ , Тереза Мэй , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Москва
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