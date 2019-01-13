Встреча с Путиным: что утаил Трамп

Трамп заявил, что не скрывал деталей встречи с Путиным

По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп скрыл от членов свой администрации детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , которые прошли в Гамбурге летом 2017 года на полях саммита «большой двадцатки». Сам Трамп эту информацию отвергает. В настоящее время противники главы Белого дома усиливают давление на него по «российскому делу».

The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности переговоров другим членам администрации. Позже представитель Госдепа попытался получить доступ к этим записям, но ему было отказано.

По словам официального представителя администрации, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед администрацией о встрече. Такое поведение Трампа объясняется угрозой возникновения утечек.

Встреча в Гамбурге на полях «большой двадцатки» летом 2017 года была первой встречей Путина и Трампа — стороны оказались довольны личным знакомством, но к улучшению отношений между США и Россией этот разговор не привел.

После появления информации о сокрытии деталей переговоров комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президентов США и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

В документе говорится, что США не информируют о встречах Трампа и Путина, и потому комитет намерен «докопаться до сути».

«Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.

Не исключено, что конгресс потребует присутствовавшего на встрече переводчика отчитаться перед конгрессом. Впрочем, попытка сделать подобное уже предпринималась конгрессменами после встречи Путина и Трампа в Хельсинки, однако тогда это сделать не удалось. Как отмечают эксперты, это было бы нарушением профессиональной этики со стороны переводчика.

Сам Трамп уже дал комментарий после появления публикации The Wahington Post. В интервью Fox News он подчеркнул, что ничего не скрывает, а WP лоббирует интересы компании Amazon.

«У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но когда дело касается Путина, они говорят: «О чем они беседовали?» — ответил Трамп.

Стоит отметить, что Трамп больше не будет давать показания по «российскому делу», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер , заявил адвокат главы США Рудольф Джулиани

В последний раз Трамп отвечал на вопросы прокурора в конце ноября, тогда он предоставил свои ответы в письменном виде. По словам адвоката, Мюллер поднял вопрос о возможности повторить подобные мероприятия, на что команда юристов Трампа ответила ему полным отказом. Это произошло перед Рождеством, после этого команда спецпрокурора и адвокаты президента не связывались между собой.

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн во время дачи показаний конгрессу также не будет отвечать на вопросы по «российскому делу», пишет CNN . По словам источников,

Коэн расскажет о денежных выплатах за молчание двух женщин, якобы имевших интимную связь с президентом страны. Кроме того, он ответит на вопросы, связанные с компанией главы государства Trump Organization.

Согласно имеющейся информации, Коэн проконсультировался с ведущим «российское дело» спецпрокурором Робертом Мюллером и воздержится от дачи показаний, так как в настоящее время расследование продолжается.

Свое расследование в отношении Трампа и его связей с Россией, как оказалось, вело и ФБР . По данным The New York Times, подозрения в отношении Трампа появились еще во время его президентской кампании в 2016 году. Однако на тот момент ФБР решило отложить расследование, поскольку было неясно, как приступить к проверке такой чувствительности и масштаба. Увольнение Джеймса Коми с поста руководителя Федерального бюро расследований послужило толчком к расследованию.

В интервью Fox News Трамп назвал подобное расследование «огромным оскорблением». Он напомнил про увольнение экс-главы ФБР «ужасного лжеца» Джеймса Коми, а также подчеркнул, что ведет себя по отношению к российской стороне жестче, чем какой-либо другой президент США.