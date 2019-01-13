Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ

Исследование по заказу Forbes провела компания «Медиалогия». Аналитики изучали публикации с 2015 года, то есть с того времени, когда деятельность аль-Багдади начала активно освещаться в связи с началом военной операции в Сирии.

Примечательно, что именно RT стал косвенной причиной проверки BBC со стороны Роскомнадзора. Как сообщал News.ru, 10 января ведомство обнаружило на официальном сайте Русской службы ВВС цитаты аль-Багдади и расценило их как материалы, транслирующие идеологию международных террористических организаций. Ведомство начало проверки вскоре после того, как британский регулятор Ofcom обвинил канал RT в нарушении правил вещания.