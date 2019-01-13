Русская редакция Forbes уличила ряд крупных российских СМИ в цитировании лидера запрещённой в России группировки «Исламское государство» (ИГ— запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Таким образом издание отреагировало на недавнее решение Роскомнадзора проверить ресурсы британской телерадиокорпорации BBC, которую заподозрили в нарушении российского законодательства.
Исследование по заказу Forbes провела компания «Медиалогия». Аналитики изучали публикации с 2015 года, то есть с того времени, когда деятельность аль-Багдади начала активно освещаться в связи с началом военной операции в Сирии.
Так, высказывания главы «Исламского государства» суммарно появлялись в самых цитируемых российских СМИ несколько десятков раз. Лидером по числу упоминаний аль-Багдади (10 раз) стал РЕН ТВ. Семь раз лидер ИГ был процитирован на сайте телеканала «Звезда». В первую пятёрку также вошли РИА Новости, ТАСС, а также телеканал RT, пишет Forbes.
Примечательно, что именно RT стал косвенной причиной проверки BBC со стороны Роскомнадзора. Как сообщал News.ru, 10 января ведомство обнаружило на официальном сайте Русской службы ВВС цитаты аль-Багдади и расценило их как материалы, транслирующие идеологию международных террористических организаций. Ведомство начало проверки вскоре после того, как британский регулятор Ofcom обвинил канал RT в нарушении правил вещания.