Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

Сенатор напомнил, что Украина и раньше вносила разные предложения по реформированию Организации Объединенных Наций , связанные в основном с работой Совбеза. "Конечно, никто к этому не прислушивается", — приводит слова Цекова RT.

Он добавил, что все годы существования ООН именно существующая структура определяла устойчивость организации, и менять что-то сейчас — означает внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. По мнению, сенатора, государства, входящие в состав Совбеза, на это не решатся. "Так что Украина просто сделала заявление ради заявления", — сказал Цеков.

По словам политика, Киев пытается заручиться поддержкой мирового сообщества в борьбе с Москвой, однако ни одно крупное государство не пойдет на поддержку в этом вопросе. При этом он не исключил, что подобное предложение может найти отклик в прибалтийских странах.

Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости отменить право вето в Совете безопасности. По его мнению, постоянного члена Совбеза необходимо ограничить в праве накладывать вето, если государство является заинтересованной стороной в вопросе.

Право вето могут использовать постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.