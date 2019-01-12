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Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, комментируя инициативу Украины о поэтапной отмене права вето в Совете Безопасности ООН, заявил, что таким образом Киев пытается обозначить свою значимость.
Сенатор напомнил, что Украина и раньше вносила разные предложения по реформированию Организации Объединенных Наций, связанные в основном с работой Совбеза. "Конечно, никто к этому не прислушивается", — приводит слова Цекова RT.
Он добавил, что все годы существования ООН именно существующая структура определяла устойчивость организации, и менять что-то сейчас — означает внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. По мнению, сенатора, государства, входящие в состав Совбеза, на это не решатся. "Так что Украина просто сделала заявление ради заявления", — сказал Цеков.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий убежден, что подобные высказыванию украинских чиновников звучат по поручению госдепартамента США для дискредитации России.
По словам политика, Киев пытается заручиться поддержкой мирового сообщества в борьбе с Москвой, однако ни одно крупное государство не пойдет на поддержку в этом вопросе. При этом он не исключил, что подобное предложение может найти отклик в прибалтийских странах.
Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости отменить право вето в Совете безопасности. По его мнению, постоянного члена Совбеза необходимо ограничить в праве накладывать вето, если государство является заинтересованной стороной в вопросе.
Право вето могут использовать постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.
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Политика , Виктор Водолацкий , Сергей Цеков , Владимир Ельченко , Совбез ООН , ООН , Комитет Совета Федерации по международным делам , Госдеп США , Госдума
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