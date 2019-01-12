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В Совфеде отреагировали на заявление Трампа об отношениях с Россией 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Потепление в отношениях между Россией и США неизбежно, но возможно, не в этот президентский цикл американской политики, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией
Ранее Трамп выразил надежду, что США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения.
"Потепление неизбежно. Оно рано или поздно произойдёт. Но вполне возможно, не в этот президентский цикл американской политики", — сказал Морозов.
По его словам, Трамп слишком зависим от давления антироссийского лобби.
"Его благие намерения похожи на добрые сказки. В них хочется верить, но при этом приходиться помнить, что автор и сам не очень уверен в воплощение этих сказок", — добавил он.
Впрочем, "даже такие добрые сказки лучше, чем бряцание оружием", заключил Морозов.
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