В Совфеде отреагировали на заявление Трампа об отношениях с Россией

Потепление в отношениях между Россией и США неизбежно, но возможно, не в этот президентский цикл американской политики, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее Трамп выразил надежду, что США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения.

"Потепление неизбежно. Оно рано или поздно произойдёт. Но вполне возможно, не в этот президентский цикл американской политики", — сказал Морозов.

По его словам, Трамп слишком зависим от давления антироссийского лобби.

"Его благие намерения похожи на добрые сказки. В них хочется верить, но при этом приходиться помнить, что автор и сам не очень уверен в воплощение этих сказок", — добавил он.

Впрочем, "даже такие добрые сказки лучше, чем бряцание оружием", заключил Морозов.