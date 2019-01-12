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В Москве простились с Анатолием Лукьяновым 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: WIKIPEDIA.ORG
Представители всех фракций Госдумы, члены Совфеда, родственники и друзья пришли 12 января на церемонию прощания с последним в истории председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым. Панихида прошла в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает ТАСС.
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин на церемонии прощания рассказал, что Лукьянов отличался энергичным характером, системным подходом к решению любых задач, был высококлассным юристом.
«Это был человек высочайших профессиональных качеств, необыкновенного трудолюбия. Конечно, у него были свои взгляды на то, как нужно обустроить нашу страну. Все, что он делал, он делал искренне, от души, руководствуясь, безусловно, своим пониманием того, что будет лучше для нашей страны», — сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Раисы Кармазиной, Лукьянов «был прекраснейшим человеком, гражданином страны». «Наверное, мы бы не достигли таких высот, если бы у руля не было таких людей», — подчеркнула парламентарий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что многие законы, автором которых Лукьянов был, либо прохождение которых в палате он курировал, до сих пор действуют. «Великолепная жизнь, почти 90 лет. Никогда я не видел его хмурым, никогда он не злился ни на кого, он любил Россию, любил всех», — сказал Жириновский.
Первый заместитель председателя Совфеда Николай Федоров выразил соболезнования родственникам Лукьянова от имени сенаторов и спикера Валентины Матвиенко. Он напомнил о сложностях, с которыми Анатолий Лукьянов сталкивался на посту председателя Верховного Совета СССР, и сказал, что «никто бы не справился с этой работой лучше».
Похоронили Лукьянова на Троекуровском кладбище. Процессию сопровождала рота почетного караула. Политика предали земле под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула.
Анатолий Лукьянов скончался 9 января в возрасте 89 лет. С марта 1990 года по сентябрь 1991 года он занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этом посту Михаила Горбачева. С 1993 по 2003 годы был депутатом Государственной думы, избирался от Смоленской области. С 1994 по 2000 годы был членом президиума ЦК КПРФ.
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Комментарии
Политика , Владимир Кашин , Александр Жуков , Валентина Матвиенко , Михаил Горбачев , Владимир Жириновский , Николай Федоров , Анатолий Лукьянов , Госдума , Совет Федерации , КПРФ , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Москва
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