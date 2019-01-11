В Госдуме прокомментировали решение США отправить корабли в Арктику

Инициатива США отправить в Арктику военные корабли не будет иметь практического результата, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин

Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.

"Могут они туда попробовать летом пройти и дальше что? Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь", — сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий подчеркнул, что для достижения результатов в Арктике нужно быть круглогодично и иметь привязку к материку, а также необходимо иметь военные базы.