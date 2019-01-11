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В Госдуме прокомментировали решение США отправить корабли в Арктику 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Инициатива США отправить в Арктику военные корабли не будет иметь практического результата, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.
"Могут они туда попробовать летом пройти и дальше что? Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь", — сказал РИА Новости Шерин.
Парламентарий подчеркнул, что для достижения результатов в Арктике нужно быть круглогодично и иметь привязку к материку, а также необходимо иметь военные базы.
"Вот у Российской Федерации это есть. И самое главное — у нас есть право территориальное претендовать и на шельф, и на эту территорию", — заключил депутат.
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Политика , Армия , Александр Шерин , Госдума , РИА Новости , США
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