Инициатива США отправить в Арктику военные корабли не будет иметь практического результата, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.
"Могут они туда попробовать летом пройти и дальше что? Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь", — сказал РИА Новости Шерин.
Парламентарий подчеркнул, что для достижения результатов в Арктике нужно быть круглогодично и иметь привязку к материку, а также необходимо иметь военные базы.
"Вот у Российской Федерации это есть. И самое главное — у нас есть право территориальное претендовать и на шельф, и на эту территорию", — заключил депутат.