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ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру 

News.ru 52 минуты назад
Фото: vk.com/paulnwhelan
Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан переведён из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
«Он содержится в нормальных условиях», — сказал Еникеев.
Правозащитник отметил, что американец переведён в новую двухместную камеру, в которой есть горячая вода.
«Нам сообщили, что Пол Уилан общается с врачами и сотрудниками изолятора жестами, что является нарушением его прав», — добавил он.
Правозащитники во главе с Еникеевым навестили Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Они пытались поговорить с ним на его родном языке, но сотрудники тюрьмы им запретили это сделать, сообщает ТАСС.
Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря. Он имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Уилан был арестован после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. В страну он въехал по американским документам. В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Пол Уилан обвиняется в шпионаже.
Как писал News.ru, американские дипломаты планируют посетить задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана 16 января. Об этом сообщил брат задержанного Дэвид Уилан.
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Политика , ФСБ , МИД , СИЗО "Лефортово" , ИТАР-ТАСС , США
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