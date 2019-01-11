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США не намерены прекращать выдачу виз из-за «шатдауна» 

News.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Michael Candelori/Global Look Press
Американские дипмиссии продолжают выдавать визы, несмотря на частичную приостановку работы правительства США и отсутствие финансирования ряда министерств. Так называемый «шатдаун» продолжается уже 20 дней.
«Запланированные паспортные и визовые услуги в посольствах и консульствах США за рубежом продолжатся во время приостановки финансирования в той мере, в которой позволяет ситуация», — приводит ТАСС слова представителя посольства США в Москве.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Из-за этого сотни тысяч госслужащих не получили зарплату 11 января. Потери американской экономики в результате шатдауна могут составлять до $1,2 млрд в неделю, писал News.ru.
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