Лавров встретился с послами стран СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, были намечены ключевые задачи на ближайший год с акцентом на укрепление внешнеполитической координации, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства

"11 января в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака", — сообщили в МИД РФ.

Стороны подвели итоги проделанной в 2018 году работы по углублению многостороннего взаимодействия в формате Содружества.

"Намечены приоритеты и ключевые задачи в СНГ на ближайший год под председательством Туркменистана с акцентом на укрепление внешнеполитической координации", — отметили в министерстве.

Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

В 2019 году в Содружестве независимых государств будет председательствовать Туркменистан. Такое решение было принято по предложению Ашхабада на саммите глав государств-членов Содружества в Душанбе в сентябре 2018 года. В соответствии с этим решением следующее заседание Света глав государств СНГ состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде. Также в туркменской столице в конце мая состоится заседание Совета глав правительств стран Содружества.