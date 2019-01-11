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Лавров встретился с послами стран СНГ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, были намечены ключевые задачи на ближайший год с акцентом на укрепление внешнеполитической координации, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"11 января в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака", — сообщили в МИД РФ.
Стороны подвели итоги проделанной в 2018 году работы по углублению многостороннего взаимодействия в формате Содружества.
"Намечены приоритеты и ключевые задачи в СНГ на ближайший год под председательством Туркменистана с акцентом на укрепление внешнеполитической координации", — отметили в министерстве.
Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.
В 2019 году в Содружестве независимых государств будет председательствовать Туркменистан. Такое решение было принято по предложению Ашхабада на саммите глав государств-членов Содружества в Душанбе в сентябре 2018 года. В соответствии с этим решением следующее заседание Света глав государств СНГ состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде. Также в туркменской столице в конце мая состоится заседание Совета глав правительств стран Содружества.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что развитие партнерства в рамках СНГ является приоритетом туркменской внешней политики. Туркменский лидер регулярно подтверждает "приверженность нейтрального Туркменистана традиционно дружественному, плодотворному сотрудничеству в формате СНГ, отвечающему общим интересам".
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Политика , Гурбангулы Бердымухамедов , Сергей Лавров , МИД , Москва
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