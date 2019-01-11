В МИД прокомментировали заявление Столтенберга о «военных мерах»

Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности НАТО к военным мерам для решения конфликта вокруг ДРСМД в подобном ультимативном тоне тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога, заявили в МИД РФ

Ранее Йенс Столтенберг в интервью норвежскому телеграфному бюро заявил о том, что НАТО готова к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о "последнем шансе" для России, как это подчеркнул Столтенберг, никак не соответствуют заверениям о том, что спасение Договора является для стран Альянса приоритетом. Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, если в НАТО так хотят перейти к "военным" мерам, то реальным вкладом могла бы стать ликвидация пусковых установок Мк-41, развернутых в Румынии в нарушение ДРСМД и интегрированных в систему ПВО/ПРО НАТО.