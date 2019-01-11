В Госдуму внесен закон о запрете передачи островов. Это стало ответом на принятую японским парламентом поправку, которая фиксирует принадлежность четырех островов Японии и ставит задачу прилагать максимальные усилия для их возвращения
В Госдуму внесен законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», который запрещает принимать правовые акты об отторжении Курил. В проекте, в частности, сказано: «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года». Имеется в виду мирный договор, подписанный Японией и США.
Ранее в МИД России был вызван японский посол Тоехиса Кодзуки. Ему указали на недопустимость участившихся высказываний японского руководства по проблематике заключения мирного договора с Россией, которые в Москве воспринимают как «попытку искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования». Как будет развиваться ситуация?
Комментарий Георгия Бовта
Ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией в последнее время не облегчается, а лишь запутывается. Весной на Петербургском экономическом форуме японский премьер Синдзо Абэ предложил подписать мирный договор, чтобы окончательно отказаться от прошлых разногласий. Владимир Путин подхватил это предложение, особенно в части отказа от всяких прошлых взаимных претензий.
На ноябрьской встрече двух лидеров в Сингапуре была подтверждена приверженность советско-японской декларации 1956 года, где было записано не только обещание СССР передать Японии два южнокурильских острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора, но и отказ от взаимных претензий в связи со всеми четырьмя островами Курильской гряды. Япония же по-прежнему претендует на все четыре острова.
Недавно японский парламент принял поправку к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы северных территорий». Там утверждается, что все четыре острова Южных Курил принадлежат Японии и страна должна приложить усилия, чтобы вернуть их. Собственно, думский законопроект стал ответом на действия японских парламентариев.
Токио вообще ведет себя так, как будто как минимум два острова у него уже в кармане, даже обсуждается их будущее. Так, премьер Абэ выступил с предложением не выселять россиян, живущих на Южных Курилах, в случае подписания соглашения с Россией. А затем командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез заявил, словно отвечая на одну из главных озабоченностей Москвы на сей счет, что на данный момент у США нет планов размещать на Курильских островах военные базы. Хотя, строго говоря, если уж на то пошло, еще Советский Союз был обеспокоен тем, что японо-американский договор о взаимной безопасности распространяется на всю территорию Японии без исключений. И именно Вашингтон, кстати, в 50-х годах помешал заключению советско-японского мирного договора, пригрозив в этом случае не отдавать Японии оккупированный на тот момент остров Окинава.
Синдзо Абэ сделал решение территориального спора одной из главных задач своего правления. Он поклялся на могиле своего отца Синтаро Абэ, бывшего министром иностранных дел страны в середине 80-х, разрешить проблему северных территорий. В этом году в Японии состоятся выборы в верхнюю палату парламента, будет избираться половина ее состава, и Синдзо Абэ надо удержать достаточное большинство для проведения планируемых им конституционных реформ.
Москва не хочет этому мешать, имея в лице нынешнего японского премьера вполне приемлемого партнера, поэтому готова поддерживать разговоры на тему мирного договора, особенно если они будут способствовать размыванию единой антироссийской позиции в рамках «большой семерки», а также в контексте японо-американских отношений.
Однако в российском обществе отношение к передаче даже двух спорных островов остается крайне негативным. Дальний Восток в последнее время и так прославился протестным голосованием, и в этих условиях сделка «территории в обмен на деньги» — это совсем не то, что встретит там всенародную поддержку, даже в обмен на масштабные японские инвестиции в Дальний Восток, на которые Токио вроде бы намекает. Тем более что передача даже двух островов аннулирует статус Охотского моря как внутреннего моря Российской Федерации.
Не стоит забывать и о том, что Вашингтон при желании может заблокировать все японские инвестиции в рамках своей санкционной политики. К тому же если под внешним давлением отдать Курилы, то потом так же могут потребовать и Крым. Максимум, на что пока может пойти Москва, это совместная хозяйственная деятельность на спорных островах, которые при этом останутся в российской юрисдикции. И она надеется, что рано или поздно Токио дозреет до понимания реалистичности именно такого сценария. А пока можно поговорить и про мирный договор и предаться воспоминаниям о советско-японской декларации 1956 года.