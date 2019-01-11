Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
«У нас возглавляет её Максим Орешкин», — цитирует РИА Новости Новака.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин ещё не принял решения об участии в форуме в Давосе.
Как стало известно, свою поездку в Давос отменил американский лидер Дональд Трамп. Решение было принято на фоне шатдауна.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.