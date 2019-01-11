В МИД намерения США уйти из Сирии назвали правильным шагом

"Считаем, что реализация объявленного Вашингтоном намерения (вывести силы США из Сирии) была бы шагом в правильном направлении", — сообщила Захарова во время брифинга.

"Полагаем важным, чтобы территории, которые будут освобождаться после ухода американцев, переходили под контроль правительства Сирии", — добавила она.