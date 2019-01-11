Реализация намерений США уйти из Сирии станет правильным шагом, но важно, чтобы освобождаемые территории переходили под контроль Дамаска, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Считаем, что реализация объявленного Вашингтоном намерения (вывести силы США из Сирии) была бы шагом в правильном направлении", — сообщила Захарова во время брифинга.
"Полагаем важным, чтобы территории, которые будут освобождаться после ухода американцев, переходили под контроль правительства Сирии", — добавила она.