В Совфеде оценили сообщения о двукратном снижении пенсий на Украине

Действия украинской власти осуществляются за счет простого народа. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков , комментируя серьезное сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума в республике.

"Майдан" принёс беды всему украинскому народу, привёл к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту. На этом фоне богатые стали ещё богаче, бедные ещё беднее.

Сенатор добавил, что уровень поддержки Петра Порошенко за время его правления снизился в пять раз.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились в 2,2 раза, а минимальная зарплата в долларах в стране приближается к уровню докризисного 2013 года.

Последний опрос Института анализа и прогнозирования показал, что 62% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении,