Действия украинской власти осуществляются за счет простого народа. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя серьезное сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума в республике.
"Майдан" принёс беды всему украинскому народу, привёл к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту. На этом фоне богатые стали ещё богаче, бедные ещё беднее.
Сенатор добавил, что уровень поддержки Петра Порошенко за время его правления снизился в пять раз.
Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились в 2,2 раза, а минимальная зарплата в долларах в стране приближается к уровню докризисного 2013 года.
Последний опрос Института анализа и прогнозирования показал, что 62% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении,