Киев способен только на «мелкие пакости», заявили в Совфеде

Украина пытается напакостить России всеми способами, но Киев уже проиграл борьбу за сердца крымчан, заявил РИА Новости в четверг сенатор Франц Клинцевич Украина призвала службу поддержки социальной сети Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ Крыму , сообщило в четверг украинское посольство в Великобритании . Согласно данным Twitter, аккаунт МИД РФ в Крыму зарегистрирован в 2015 году. У страницы более 6,5 тысяч твитов и шесть тысяч читателей. "Киев сейчас только и способен на мелкие пакости. Что называется, не съем, так понадкусываю", — сказал сенатор. "Понятно, что даже блокировка аккаунта МИД России в Крыму, вероятность которой, как мне представляется, ничтожно мала, принципиально ничего не изменит. Киев бесповоротно проиграл борьбу за умы и сердца людей в Крыму, и давно пора с этим смириться", — заключил Клинцевич. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".