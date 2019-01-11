В России назвали условия для обмена украинских моряков

Москве не исключают возможность обмена украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе. Однако это может произойти только после вынесения приговора и завершения президентских выборов на Украине , которые запланированы на 31 марта.

По словам российского дипломатического источника газеты «Известия», многое будет зависеть от того, насколько Киев готов идти на конкретные договоренности.

«Сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене», — сказал собеседник издания, добавив, что до выборов на Украине этого делать нельзя, так как действующий президент страны Пётр Порошенко выдаст обмен за свою победу.

Дипломат также подчеркнул, что тюрьмах на Украине находится много россиян, которых надо вызволять.

В результате запланированной Киевом провокации в Керченском проливе, в ходе которой три военных корабля вторглись в исторические территориальные воды России, были задержаны 24 моряка. Все они обвиняются в незаконном пересечении границы РФ.

Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина назвала условия обмена капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. По её словам, всё будет зависеть от приговора суда. Она подчеркнула, что для обмена существуют различные варианты, однако должно быть желание украинской стороны, которого пока, по её мнению, нет.