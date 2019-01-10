Напугает ли Лукашенко Россию «подачей на развод»

Это произойдет, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Лукашенко заметил, что отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны.

«Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — пояснил он.

Налоговые изменения в российском законодательстве означают, что поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам. Это никак не устраивает Минск , который из-за этого потеряет около 10,5 миллиарда долларов в год.

Но если Москва проявит настойчивость, Лукашенко придется смирить гордыню, считает заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов.

Противоречия из-за цены на энергоносители между Минском и Москвой застарелые. Но поскольку Белоруссия без России выжить все равно не сможет, Москве надо перестать откликаться на каждый каприз Лукашенко и четко продиктовать свои условия, — сказал он «Ридусу».

Такими условиями, по мнению эксперта, является обязательство Лукашенко в обмен на льготные цены на нефть и газ пойти на более глубокую интеграцию с РФ. Под такой углубленной интеграцией подразумевается допуск российского бизнеса в РБ на условиях, выгодных российским компаниям, синхронизация политических процессов между двумя «союзными» странами и даже введение общей валюты.

Президенту Белоруссии особо некуда будет деваться, если Россия проявит твердость. Москва только не должна покушаться на «самое святое» — личную власть Лукашенко на его территории, на политическую модель, существующую в РБ, — и под это условие белорусский лидер согласится на все прочие условия, — полагает Вилисов.

Ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин ранее говорил «Ридусу», что в Минске и Москве в равной мере прекрасно понимают соотношение сил и весовых категорий, поэтому все такие выплески эмоций у Лукашенко в ста случаях их ста разрешаются в рабочем порядке и, более того, ведут к периоду особо тесных отношений.

Милые бранятся — только тешатся, а связи между Россией и Белоруссией крепче любого супружества. За 20 лет «брака» много всякого бывает и между людьми, и между государствами. Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа: с одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права. Но, с другой стороны, Александр Григорьевич прекрасно осознаёт, что Россия без него проживет, а вот он без нее — не факт, — сказал Кузьмин.

Это заявление Лукашенко, скорее всего, является свидетельством неудовлетворенности белорусского лидера состоянием отношений с Россией, считает эксперт по Восточной Европе Дмитрий Болкунец.