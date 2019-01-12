Клишас прокомментировал законопроект об оскорблении власти

Профильные комитеты Госдумы на предстоящей неделе намерены обсудить законопроект.

"В связи с тем, что соответствующий вопрос получил колоссальное внимание со стороны общественности, необходимо еще раз подчеркнуть — законопроект, направленный на определение ответственности за оскорбление публичных служащих и государственных символов, не предусматривает запрета на критику органов власти в интернете", — сказал сенатор.

По его словам, если даже просто бегло ознакомиться с текстом инициативы, можно понять, что предлагается установить ответственность именно за оскорбление представителей власти, выражение неуважения по отношению к государству, обществу, государственной символике.