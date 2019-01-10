Лукашенко пригрозил России

Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Белоруссии , если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , его слова приводит ТАСС

Как отметил Лукашенко, отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны.