Небензя: Россия выступает против давления на власти ДР Конго при подведении итогов выборов

"Рассматриваем проведение президентских выборов в ДРК как важный этап в постепенной нормализации обстановки в этой крупной африканской стране", — подчеркнул он, указав при этом, что возможные разногласия по электоральным вопросам сторонам следует решать в рамках правового поля.

"Считаем недопустимым любое давление на судебные инстанции страны, либо же на Конголезскую национальную избирательную комиссию, — заявил российский дипломат. — Хотелось бы напомнить тем, кто активно комментировать тему выборов в ДР Конго, право сертифицировать итоги состоявшегося волеизъявления — суверенная прерогатива уполномоченных на это структур ДРК. В этой связи призываем международное сообщество вести себя ответственно, избегать каких-либо интерпретаций по вопросам электорального процесса в ДР Конго. Исходим из того, что какие-либо спекуляции на тему обнародованных итогов выборов в настоящий момент не просто не уместны и являются нарушением суверенитета ДР Конго, но могут иметь далеко идущие последствия для стабильности ДРК и всего Региона Великих Озер в целом".

Василий Небензя выразил надежду на то, что Миссия ООН по стабилизации в ДРК будет строго придерживаться мандата, данного ей резолюцией Совета Безопасности 2409.

"Сейчас особенно важно сохранить единство Совета Безопасности, спокойно и взвешенно подходить к ситуации, без вмешательства во внутренние дела ДРК, при полном уважении суверенитета этой страны", — отметил он в заключение.

Ранее наблюдатели от организации "Национальная епископальная конференция Конго" ("Сенко"), представляющей католическую общину страны, заявили, что официальные результаты президентских выборов не соответствуют данным их наблюдателей. МИД Франции и Бельгии также поставили под сомнение результаты выборов.

В четверг Национальная независимая избирательная комиссия ДРК объявила, что победу на президентских выборах одержал один из оппозиционных кандидатов, лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди с 38,57% голосов. Второе место занял другой оппозиционный кандидат, Мартен Файюлу, возглавляющий коалицию нескольких политических сил. Бывший министр внутренних дел Эмманюэль Рамазани Шадари, который считался политическим преемником действующего президента Жозефа Кабилы, занял третье место.