Биография Анатолия Лукьянова

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году в семье военнослужащего. Его отец погиб на фронте.

Лукьянов в 13 лет пошел рабочим на оборонный завод в разгар Великой Отечественной войны. В 1948 году он окончил школу с золотой медалью.

Из Смоленска в столицу Анатолий Иванович отправился как начинающий поэт. В 1953 году Лукьянов получил специальность юриста в МГУ , он работал в юридическом отделе при Совете Министров СССР. Был направлен юрисконсультом в Венгрию и в Польшу

С 1956 года работал в Совете Министров СССР, с 1961 — в Президиуме Верховного совета СССР. В 1976-1977 годах участвовал в подготовке проекта Конституции СССР и вошел в секретариат Верховного Совета СССР.

В 1979 году Лукьянов стал доктором юридических наук. Его диссертация была посвящена исследованиям в области государственного права.

С 1977 по 1983 годы Анатолий Лукьянов возглавлял секретариат Президиума Верховного Совета СССР, затем вошел в Центральную ревизионную комиссию КПСС . В 1984 году он стал депутатом Верховного Совета СССР от Смоленской области. В 1985-1987 возглавлял Общий отдел ЦК КПСС.

В 1990 возглавил Верховный Совет СССР после того, как Михаила Горбачева избрали президентом Советского Союза. 18 августа 1991 года отказался от предложения возглавить ГКЧП. С 29 августа 1991 года по декабрь 1992 года находился в следственном изоляторе «Матросская тишина», после чего он был освобожден под подписку о невыезде. Против ареста Лукьянова выступил его коллега, председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов , который вскоре сам стал арестантом.

23 февраля 1994 года постановлением Государственной думы была объявлена амнистия для всех участников путча, уголовное дело было закрыто.

В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Госдумы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области, куда переизбирался в 1995 и 1999 годах, а с 1994 по 2000 годы входил в состав президиума ЦК КПРФ

Лукьянов имеет звание почетного гражданина города-героя Смоленска. Награды: орден Октябрьской революции (1980 год), орден Трудового Красного Знамени (1971 год), Заслуженный юрист РФ, медаль ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической Революции».

Лукьянову принадлежат исследования в области теории государства и права, конституционного права и сравнительного права. Он опубликовал более 200 научных работ, в том числе монографии, учебники и статьи. Среди важнейших: «Государство и общественные организации» (1959 год), «Развитие законодательства о советских представительных органах» (1978 год). Учебники: «Теория государства и права», «Государственное право», «История государства и права», «Проблемы систематизации и кодификации законодательства».

Лукьянов скончался 9 января 2019 года на 89-м году жизни.