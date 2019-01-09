Биография Анатолия Лукьянова 

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году в семье военнослужащего. Его отец погиб на фронте.
Лукьянов в 13 лет пошел рабочим на оборонный завод в разгар Великой Отечественной войны. В 1948 году он окончил школу с золотой медалью.
Из Смоленска в столицу Анатолий Иванович отправился как начинающий поэт. В 1953 году Лукьянов получил специальность юриста в МГУ, он работал в юридическом отделе при Совете Министров СССР. Был направлен юрисконсультом в Венгрию и в Польшу.
С 1956 года работал в Совете Министров СССР, с 1961 — в Президиуме Верховного совета СССР. В 1976-1977 годах участвовал в подготовке проекта Конституции СССР и вошел в секретариат Верховного Совета СССР.
В 1979 году Лукьянов стал доктором юридических наук. Его диссертация была посвящена исследованиям в области государственного права.
С 1977 по 1983 годы Анатолий Лукьянов возглавлял секретариат Президиума Верховного Совета СССР, затем вошел в Центральную ревизионную комиссию КПСС. В 1984 году он стал депутатом Верховного Совета СССР от Смоленской области. В 1985-1987 возглавлял Общий отдел ЦК КПСС.
В 1990 возглавил Верховный Совет СССР после того, как Михаила Горбачева избрали президентом Советского Союза. 18 августа 1991 года отказался от предложения возглавить ГКЧП. С 29 августа 1991 года по декабрь 1992 года находился в следственном изоляторе «Матросская тишина», после чего он был освобожден под подписку о невыезде. Против ареста Лукьянова выступил его коллега, председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, который вскоре сам стал арестантом.
23 февраля 1994 года постановлением Государственной думы была объявлена амнистия для всех участников путча, уголовное дело было закрыто.
В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Госдумы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области, куда переизбирался в 1995 и 1999 годах, а с 1994 по 2000 годы входил в состав президиума ЦК КПРФ.
Лукьянов имеет звание почетного гражданина города-героя Смоленска. Награды: орден Октябрьской революции (1980 год), орден Трудового Красного Знамени (1971 год), Заслуженный юрист РФ, медаль ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической Революции».
Лукьянову принадлежат исследования в области теории государства и права, конституционного права и сравнительного права. Он опубликовал более 200 научных работ, в том числе монографии, учебники и статьи. Среди важнейших: «Государство и общественные организации» (1959 год), «Развитие законодательства о советских представительных органах» (1978 год). Учебники: «Теория государства и права», «Государственное право», «История государства и права», «Проблемы систематизации и кодификации законодательства».
Лукьянов был женат на профессоре, докторе биологических наук, член-корреспонденте Академии медицинских наук Людмиле Дмитриевне Лукьяновой. Дочь — Елена Лукьянова, профессор юридического факультета МГУ, доктор юридических наук.
Лукьянов скончался 9 января 2019 года на 89-м году жизни.
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