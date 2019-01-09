Пушков назвал цель резонансного приглашения России в ПАСЕ

"ПАСЕ пригласила Россию принять участие в работе Ассамблеи в 2019-м без полного восстановления ее прав, [прежде] всего права голосовать, а предлагая лишь частичное восстановление", — указал сенатор в своем Twitter.

Он добавил, что расчет сделан лишь на то, что Россия откажется участвовать на таких условиях. «А в ПАСЕ скажут: мы же предложили. Ищут предлог, чтобы ничего не менять», — констатировал Пушков.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой юмористически оценил критерии, по которым России предложили сформировать заявку в ПАСЕ.

"Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть", — сказал Толстой, слова которого приводит РИА Новости