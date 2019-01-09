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Пушков назвал цель резонансного приглашения России в ПАСЕ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Приглашая Россию для участия в работе Парламентской ассамблеи Европы в 2019 году, ПАСЕ на самом деле рассчитывает на отказ Москвы. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"ПАСЕ пригласила Россию принять участие в работе Ассамблеи в 2019-м без полного восстановления ее прав, [прежде] всего права голосовать, а предлагая лишь частичное восстановление", — указал сенатор в своем Twitter.
Он добавил, что расчет сделан лишь на то, что Россия откажется участвовать на таких условиях. «А в ПАСЕ скажут: мы же предложили. Ищут предлог, чтобы ничего не менять», — констатировал Пушков.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой юмористически оценил критерии, по которым России предложили сформировать заявку в ПАСЕ.
"Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть", — сказал Толстой, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, Россия была лишена права голоса в Ассамблее в апреле 2014 года — из-за событий на Украине. В итоге страна отказалась от участия в ПАСЕ на таких условиях с 2016 года. Ранее МИД РФ четко указывал на то, что Москву не устроит частичное восстановление полномочий делегации в организации.
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Политика , Петр Толстой , Алексей Пушков , МИД , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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