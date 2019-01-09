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Посол Японии был вызван в МИД РФ для разъяснения позиции по Курилам 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Японии в России Тоёхис Кодзуки был вызван в МИД России после высказываний высшего руководства Японии и судьбе Курильских островов.
В сообщении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что японскому послу было указано на грубое искажение сути договоренности лидеров РФ и Японии относительно переговоров по Совместной декларации 1956 года. В МИД оценили высказывания японского руководства как попытку навязать свой сценарий урегулирования проблемы.
В частности, недовольство российского МИД вызвали слова о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов».
Также российские дипломаты обратили внимание на обещание добиться в новом году «поворотного момента» в вопросе о мирном договоре между Россией и Японией.
«В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами», — говорится в сообщении МИД России.
Комментарии71
Политика , Азия , МИД , Япония
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