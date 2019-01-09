Посол Японии был вызван в МИД РФ для разъяснения позиции по Курилам

В сообщении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что японскому послу было указано на грубое искажение сути договоренности лидеров РФ и Японии относительно переговоров по Совместной декларации 1956 года. В МИД оценили высказывания японского руководства как попытку навязать свой сценарий урегулирования проблемы.

В частности, недовольство российского МИД вызвали слова о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов».

Также российские дипломаты обратили внимание на обещание добиться в новом году «поворотного момента» в вопросе о мирном договоре между Россией и Японией.