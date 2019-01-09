Москва ответила на опасения Израиля за свои выборы

Представитель Кремля посоветовал журналистам не читать израильские СМИ, которые пишут о якобы имеющих место планах Москвы по вмешательству в предстоящие выборы в Израиле. «Об этом речи не идет и идти не может», — заверил он.

О возможном вмешательстве России в парламентские выборы в Израиле писала, в частности, газета Haaretz

В конце декабря Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск. Внеочередные выборы в стране запланированы на 9 апреля. Роспуск парламента произошел вскоре после того, как глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что проголосует против законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию.