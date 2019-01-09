Министр строительства и ЖКХ выступит в Госдуме

По словам Жукова, в январе Госдуме предстоит рассмотреть 180 законопроектов, из них 18 — во втором чтении, 162 — в первом. На 23 января запланирован «правительственный час» с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. Глава ведомства расскажет о реализации государственной политики в строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве и о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Что касается весенней сессии в целом, в примерной программе работы депутатов 114 законопроектов, в том числе инициативы, направленные на борьбу с коррупцией, предотвращение распространения запрещённой информации, совершенствование системы межбюджетных трансфертов.