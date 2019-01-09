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Министр строительства и ЖКХ выступит в Госдуме 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
В Госдуме 23 января состоится «правительственный час» с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, представляя календарь работы палаты на январь.
По словам Жукова, в январе Госдуме предстоит рассмотреть 180 законопроектов, из них 18 — во втором чтении, 162 — в первом. На 23 января запланирован «правительственный час» с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. Глава ведомства расскажет о реализации государственной политики в строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве и о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
Что касается весенней сессии в целом, в примерной программе работы депутатов 114 законопроектов, в том числе инициативы, направленные на борьбу с коррупцией, предотвращение распространения запрещённой информации, совершенствование системы межбюджетных трансфертов.
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Политика , Александр Жуков , Владимир Якушев , Госдума
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