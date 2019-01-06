Новые публикации британских СМИ по отравлению в Солсбери — очередной информационный повод для поддержания санкционной политики в отношении России, при этом подтверждающих фактов по-прежнему нет, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британские власти установили детали плана "по попытке убийства Сергея Скрипаля".
" (Британия) вошла в круг решений, связанный с санкционной политикой, с политикой санкций в отношении Российской Федерации, эту политику нужно чем-то обосновывать и чем-то подкреплять в идеологическом плане. Вот история со Скрипалями — она и служит таким своего рода информационным поводом", — сказал РИА Новости Новиков.
По его мнению, британская сторона изобретает новые ходы, чтобы не использовать постоянно одни и те же псевдофакты.
"Почему-то до сих пор было сказано много слов, но не приведено никаких фактов. Думаю, что и на этот раз будет примерно так же", — заключил депутат.