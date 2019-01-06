В Госдуме прокомментировали новые публикации по Солсбери

" (Британия) вошла в круг решений, связанный с санкционной политикой, с политикой санкций в отношении Российской Федерации, эту политику нужно чем-то обосновывать и чем-то подкреплять в идеологическом плане. Вот история со Скрипалями — она и служит таким своего рода информационным поводом", — сказал РИА Новости Новиков.

По его мнению, британская сторона изобретает новые ходы, чтобы не использовать постоянно одни и те же псевдофакты.