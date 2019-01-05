В Москве появились «посвященные» Путину духи

Мужской и женский ароматы, на создание которых вдохновил президент России Владимир Путин , появились в продаже в Москве

В то же время в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.

В одном из столичных торговых центров открылся корнер российской компании Leaders, где продаются мужской аромат "Number one" и женская версия "Russian woman". На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб.

Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск аромата. По его словам, ароматами интересуются и покупают его.

Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылёк парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.