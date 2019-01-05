Мужской и женский ароматы, на создание которых вдохновил президент России Владимир Путин, появились в продаже в Москве.
В то же время в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.
"Нет, никем не одобрялось", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В продаже появились духи, посвящённые Владимиру Путину https://t.co/NWa4PlhW4Z #Путин pic.twitter.com/44u9IMsfW9— Телеканал 360° (@360tv) 7 января 2016 г.
В одном из столичных торговых центров открылся корнер российской компании Leaders, где продаются мужской аромат "Number one" и женская версия "Russian woman". На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб.
Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск аромата. По его словам, ароматами интересуются и покупают его.
Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылёк парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.