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В Москве появились «посвященные» Путину духи 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужской и женский ароматы, на создание которых вдохновил президент России Владимир Путин, появились в продаже в Москве.
В то же время в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.
"Нет, никем не одобрялось", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В одном из столичных торговых центров открылся корнер российской компании Leaders, где продаются мужской аромат "Number one" и женская версия "Russian woman". На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб.
Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск аромата. По его словам, ароматами интересуются и покупают его.
Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылёк парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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