Эксперт: Лавров «забил последний гвоздь в крышку гроба» санкций США

Бывший глава спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров «забил последний гвоздь в крышку гроба» американских санкций против России.

По словам Кедми, санкции, призванные изменить политику России путем экономического давления, так и не смогли навредить стране. Кроме того, они скорее принесли пользу, научив Российскую Федерацию надеяться только на себя и дав понять, «в каком мире» она существует на данный момент.

Государственный деятель Израиля также поделился мнением, что Сергей Лавров поставил последнюю точку в этом вопросе. Кедми уверяет, что глава МИД РФ сумел «вбить последний гвоздь в крышку гроба» санкций, когда рассказал, что они «не волнуют» Россию и назвал их «проблемой США», сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на пол года.