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Эксперт: Лавров «забил последний гвоздь в крышку гроба» санкций США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Бывший глава спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров «забил последний гвоздь в крышку гроба» американских санкций против России.
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По словам Кедми, санкции, призванные изменить политику России путем экономического давления, так и не смогли навредить стране. Кроме того, они скорее принесли пользу, научив Российскую Федерацию надеяться только на себя и дав понять, «в каком мире» она существует на данный момент.
Государственный деятель Израиля также поделился мнением, что Сергей Лавров поставил последнюю точку в этом вопросе. Кедми уверяет, что глава МИД РФ сумел «вбить последний гвоздь в крышку гроба» санкций, когда рассказал, что они «не волнуют» Россию и назвал их «проблемой США», сообщает Nation News.
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на пол года.
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Политика , Видео , Израиль , США
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