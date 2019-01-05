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Арестованный за шпионаж американец оказался гражданином еще двух стран 

РИА Новости + ещё 79 1 час назад
Фото: © REUTERS / Courtesy Whelan Family
Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином трех стран.
Изначально было известно об американском гражданстве Уилона. В Госдепартаменте подтвердили РИА Новости эту информацию. При этом собеседник агентства отказался предоставить дополнительные детали, объяснив это конфиденциальностью.
Позднее в российском МИД заявили о наличии у Уилана британского подданства. Также стало известно об ирландском паспорте задержанного.
"Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве", — заявили в МИД Ирландии.
Как сообщает AFP, в Россию Уилан въехал именно по американским документам.
При этом в посольстве Британии заявили, что получили от Уилана запрос о помощи, и сейчас этим вопросом занимается консульство Соединенного Королевства.
Задержание прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что судьбой Уилана занимаются "на самых высоких уровнях правительства США".
Дело Пола Уилана
Ранее ФСБ сообщило, что задержало в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. Возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, США подтверждают, что МИД России официально уведомил их о задержании американского гражданина в Москве. По словам Дэвида Уилана, его брат, бывший морской пехотинец, работает в сфере корпоративной безопасности и ездил в Москву на свадьбу.
Уилан содержится в Лефортово. Как отметил его адвокат, следствие относится к нему профессионально и гуманно. Сам задержанный, по его словам чувствует себя нормально и относится к ситуации с юмором.
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Комментарии5
Политика , В мире , ФСБ , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Ирландия , Москва
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