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Путин пообещал исполнить мечту 10‐летней жительницы Сочи 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Сочи Кристина случайно встретилась с Владимиром Путиным на благотворительном хоккейном матче. Она рассказала президенту России о своей мечте. Путин пообещал, что все сбудется. Об этом сообщили «Известия».
10-летняя Кристина Ажимова скоро прокатится на президентской яхте. Такая поездка является самой заветной мечтой девочки. Она уже неоднократно пыталась рассказать об этом Владимиру Путину.
В июне 2018 года Кристина нарисовала портрет Владимира Путина и написала ему о своем желании, но ответа не получила. Во время прямой линии она не смогла дозвониться, но в третий раз жительнице Сочи повезло — она встретила президента на трибуне ледового дворца.
Владимир Путин поручил одному из своих помощников записать номер телефона мамы Кристины Ажимовой, а самой девочке пообещал, что ее мечта обязательно исполнится. Президент России в неформальной обстановке пообщался с присутствовавшими на трибуне хоккейного катка детьми и сфотографировался с ними.
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Политика , Владимир Путин , Сочи
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