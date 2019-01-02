Сирия и Украина: что обсудили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили в телефонном разговоре сирийскую и украинскую проблематику, передает ФАН.

«Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего, в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле», — сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Там также отметили, что «стороны продолжили обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года».

В ходе разговора президенты России и Франции поздравили друг друга с Новым годом, сообщили в Кремле.

Последняя личная встреча президентов прошла 30 ноября 2018 года на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине . Тогда президенты также обсуждали конфликты в Сирии и на Украине.

До этого телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся 27 октября. В ходе него они «сверили часы» по вопросам урегулирования сирийского конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась перед вылетом Владимира Путина из Сочи в Стамбул, где в 15.00 начались переговоры лидеров России, Турции, Германии и Франции по поводу ситуации в САР. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.

Президенты договорились об активизации государствами «совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии». К тому же обе стороны согласились с необходимостью формирования и запуска конституционного комитета в Сирии.

Ранее в тот же день телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце также сообщил о переговорах Макрона с российским президентом по ситуации в Сирии. Сообщается, что Макрон выступил за то, чтобы все четыре участника саммита обязались не использовать химическое оружие в регионе, а также продлить режим прекращения огня.

Месяцем ранее помощники лидеров РФ, ФРГ, Турции и Франции по международным вопросам встретились в Стамбуле и договорились там о проведении саммита. В ходе переговоров они решили, что главы государств должны обсудить вопросы активизации мирного процесса в САР, обстановку в провинции Идлиб (последний регион Сирии, фактически контролируемый боевиками). Стороны также решили обсудить ситуацию с беженцами: в урегулировании этой проблемы заинтересованы, в первую очередь, Берлин и Париж.

Что же касается украинского кризиса, тема которого также обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Макрона 2 января, это вызвано инцидентом в Керченском проливе. Он произошел 25 ноября, когда корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» украинских ВМС два раза незаконно пересекли российские территориальные воды. Первый раз это было утром, а во второй они вошли в акваторию в 19.00.

Сопровождавшие их российские пограничники потребовали от моряков немедленно остановиться, но украинские суда проигнорировали эти обращения. Кроме того, как отмечают в ФСБ России , они также совершали опасное маневрирование в акватории, которая принадлежала России еще до присоединения к ней Крыма. Сотрудники спецслужб России приняли решение применить оружие, в результате чего трое украинских моряков были ранены, но им оказали помощь.

По факту вторжения в территориальные воды России было возбуждено уголовное дело. Украинские суда были сразу же задержаны. 24 украинских моряков, подозреваемых в незаконном пересечении российской границы, крымский суд отправил под арест до 25 января.

По мнению Киева, в случившемся виновата Москва, потому что корабли ВМС РФ «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

В России случившееся называют простой провокацией с украинской стороны, которая лишь является частью предвыборной кампании украинского президента Петра Порошенко . Об этом заявил сам Владимир Путин.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул президент.

По этой же причине Порошенко теперь пытается связаться с Путиным и показать, «что он успешно решает возникшие проблемы», уверен российский лидер.