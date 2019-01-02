Путин поручил поддержать Национальный телеканал 

Президент РФ Владимир Путин поручил Совету по межнациональным отношениям при президенте РФ поддержать "Первый российский национальный телеканал", сообщается на сайте Кремля.
Ранее, на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос обратившейся к нему представительницы канала, Путин пообещал, что поручит президентскому Совету по межнациональным отношениям связаться с "Первым российским национальным телеканалом", чтобы тот стал информационным партнером по реализации национальной политики.
"Совету при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям совместно с Правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос о поддержке Первого Российского Национального Канала", — говорится в поручении.
Подготовить доклад по вопросу до 31 марта поручено первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и зампреду правительства Виталию Мутко.