Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину

Бандеровская националистическая идеология стала главным инструментом разрушения Украины , считает глава Крыма Сергей Аксенов . Своим мнением он поделился в среду на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 1 января в Киеве и ряде других украинских городов прошли факельные шествия в честь 110-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры . В маршах приняли участие порядка двух тысяч человек.

Комментируя эти марши националистов, Аксенов сказал, что именно бандеровская идеология стала не только главным инструментом разрушения страны, но и показателем полного подчинения "внешним игрокам". Украинский националист никогда не искал независимости, а искал хозяина, к сапогу которого можно прильнуть, считает Аксенов. Он также отметил, что нацизм не свойствен народу Украины.

Степан Бандера — один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. Сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. На счету бандеровцев жизни более 100 тысяч мирных поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против армии Советского Союза. День рождения Степана Бандеры включен в перечень памятных дат и юбилеев, которые будут праздноваться в 2019 году. Во Львовской области 2019-й объявлен годом Степана Бандеры.