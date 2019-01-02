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Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бандеровская националистическая идеология стала главным инструментом разрушения Украины, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Своим мнением он поделился в среду на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что 1 января в Киеве и ряде других украинских городов прошли факельные шествия в честь 110-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В маршах приняли участие порядка двух тысяч человек.
Комментируя эти марши националистов, Аксенов сказал, что именно бандеровская идеология стала не только главным инструментом разрушения страны, но и показателем полного подчинения "внешним игрокам". Украинский националист никогда не искал независимости, а искал хозяина, к сапогу которого можно прильнуть, считает Аксенов. Он также отметил, что нацизм не свойствен народу Украины.
Степан Бандера — один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. Сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. На счету бандеровцев жизни более 100 тысяч мирных поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против армии Советского Союза. День рождения Степана Бандеры включен в перечень памятных дат и юбилеев, которые будут праздноваться в 2019 году. Во Львовской области 2019-й объявлен годом Степана Бандеры.
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Политика , Степан Бандера , Сергей Аксенов , Республика Крым
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