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Захарова поблагодарила за «не очень добрые слова» 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с Новым годом.
«Салаты нарезаны, подарки убраны, гости съезжаются… С наступающими! Радости, счастья, здоровья, удачи, любви!», — написала официальный представитель МИД на своей странице в Facebook.
«Жизнь непроста, а судьба изменчива. Но есть близкие и друзья, которые помогают в трудную минуту. Спасибо вам! Спасибо за добрые и не очень слова, за внимание и сопереживание. Спасибо, друзья!», — написала она.
Подписчики в ответ поблагодарили ее и также поздравили с наступающим Новым годом.
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