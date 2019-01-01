Захарова поблагодарила за «не очень добрые слова»

«Салаты нарезаны, подарки убраны, гости съезжаются… С наступающими! Радости, счастья, здоровья, удачи, любви!», — написала официальный представитель МИД на своей странице в Facebook.

«Жизнь непроста, а судьба изменчива. Но есть близкие и друзья, которые помогают в трудную минуту. Спасибо вам! Спасибо за добрые и не очень слова, за внимание и сопереживание. Спасибо, друзья!», — написала она.

Подписчики в ответ поблагодарили ее и также поздравили с наступающим Новым годом.