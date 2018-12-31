Глава Минздрава России Вероника Скворцова по поручению российского президента Владимира Путина вылетает в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда жилого дома.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения России Вероника Скворцова», — говорится в сообщении.
Ранее Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву вылететь из Москвы в Магнитогорск, где в доме произошёл взрыв бытового газа.
По последним данным, в результате произошедшего погибли два человека.