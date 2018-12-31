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Глава Минздрава по поручению Путина вылетает в Магнитогорск 

RT на русском + ещё 5 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава России Вероника Скворцова по поручению российского президента Владимира Путина вылетает в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда жилого дома.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения России Вероника Скворцова», — говорится в сообщении.
Ранее Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву вылететь из Москвы в Магнитогорск, где в доме произошёл взрыв бытового газа.
По последним данным, в результате произошедшего погибли два человека.
RT на русском: последние новости
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Политика , Происшествия , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Евгений Зиничев , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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