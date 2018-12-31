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Умер замминистра транспорта России 

Р-Спорт + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов ушел и жизни после болезни, его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 2 января 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Глава Минтранса Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Аристовым и его погребение пройдут 2 января 2019 года на Троекуровском кладбище Москвы, добавляется в сообщении.
Аристов занимал должность статс-секретаря — заместителя министра транспорта РФ с 1 декабря 2005 года.
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Политика , Происшествия , Евгений Дитрих , Сергей Аристов , Минтранс РФ , Москва
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