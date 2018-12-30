Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос о возможности проведения в наступающем году встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует адресовать Вашингтону.
Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.
Лавров подчеркнул, что американская внешняя политика является заложницей политики внутренней, и Москва не может с этим ничего поделать.
"Там уже считается полезным для получения дополнительных голосов избирателей соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию", — добавил Лавров.
Ранее в новогоднем поздравлении к Трампу Путин заявил о готовности к диалогу с США.