Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа

Лавров ответил на вопрос о переговорах Путина и Трампа в 2019 году

Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.

Лавров подчеркнул, что американская внешняя политика является заложницей политики внутренней, и Москва не может с этим ничего поделать.

"Там уже считается полезным для получения дополнительных голосов избирателей соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию", — добавил Лавров.

Ранее в новогоднем поздравлении к Трампу Путин заявил о готовности к диалогу с США.