Путин не поздравил с наступающими праздниками Порошенко и Зурабишвили

Всего Путин поздравил руководство почти 40 стран и направил поздравления более 50 адресатов, среди них также руководители спортивных ассоциаций и объединений, бывшие президенты и премьеры.