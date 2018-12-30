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Путин не поздравил с наступающими праздниками Порошенко и Зурабишвили 

Рамблер + ещё 11 33 минуты назад
В списке поздравлений с новогодними праздниками от лица президента РФ Владимира Путина, которые опубликованы на сайте Кремля, не оказалось глав Грузии и Украины — Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко
Всего Путин поздравил руководство почти 40 стран и направил поздравления более 50 адресатов, среди них также руководители спортивных ассоциаций и объединений, бывшие президенты и премьеры.
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К каждому из адресатов Путин обратился с персональным пожеланием, а премьер-министра Канады Джастина Трюдо — заодно поздравил и с днем рождения.
Политика , Видео , Конфликты , Саломе Зурабишвили , Петр Порошенко , Джастин Трюдо , Владимир Путин
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