В списке поздравлений с новогодними праздниками от лица президента РФ Владимира Путина, которые опубликованы на сайте Кремля, не оказалось глав Грузии и Украины — Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко
Всего Путин поздравил руководство почти 40 стран и направил поздравления более 50 адресатов, среди них также руководители спортивных ассоциаций и объединений, бывшие президенты и премьеры.
К каждому из адресатов Путин обратился с персональным пожеланием, а премьер-министра Канады Джастина Трюдо — заодно поздравил и с днем рождения.