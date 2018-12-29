Россия и Турция договорились по Сирии

Лавров сообщил об итогах переговоров с Турцией по Сирии

«Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных», — сказал Лавров.

По словам министра, стороны достигли понимания, как представители России и Турции «на земле» будут продолжать координировать свои шаги после вывода американских войск из Сирии и с прицелом на окончательное уничтожение террористических группировок в республике.

Лавров также рассказал, что Россия и Турция наметили совместные меры по содействию возвращению в страну беженцев, и назвал переговоры «очень полезными».

При этом, подчеркнул Лавров, стороны подтвердили уважение территориальной целостности Сирии.

«С обеих сторон было подчеркнуто, что вся эта работа будет проводиться в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — заявил он.