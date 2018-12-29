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Путин уволил прокурора Москвы 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Прокурор Москвы Владимир Чуриков освобожден от должности решением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
mosproc.ru
Кроме Чурикова работы перед Новым годом лишился прокурор Курганской области Игорь Ткачев. В пресс-службе Генпрокуратуры не уточнили причин принятия президентом таких решений.
61-летний государственный советник юстиции второго класса Владимир Чуриков возглавлял столичную прокуратуру с 2015 года. В 2010-2015 годах он был прокурором Волгоградской области, а до этого занимал должности стажера, следователя, районного прокурора и заместителя прокурора в прокуратуре Красноярского края.
55-летний госсоветник юстиции второго класса Игорь Ткачев был прокурором Курганской области с 2015 года. С 2018-го он совмещал эту работу с должностью заместителя генерального прокурора России Юрий Чайки.
До 2015-го Ткачев возглавлял прокуратуры Дагестана и Оренбургской области, был начальником двух отделов Генпрокуратуры, прокурором еще одного, старшим следователем по особо важным делам Генпрокуратуры и прокуратуры Ставропольского края, старшим следователем прокуратуры Пятигорска, а также электрослесарем и заместителем директора туристического кемпинга.
Комментарии11
Политика , Игорь Ткачев , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Москва
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