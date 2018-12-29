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Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию 

Рамблер 1 час назад
В МИД России лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона призвали не пытаться «учить» Россию и обратить внимание на нарушения Киевом прав человека. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
Так в МИДе ответили на совместное заявление Меркель и Макрона, посвященное правам человека в Крыму и инциденту в Керченском проливе. В нем политики выразили серьезную обеспокоенность «применением военной силы» в Керченском проливе и «жестким контроле» в Азовском море. Они потребовали от России освободить арестованных украинских моряков.
"Вместо того, чтобы пытаться «учить» Россию, призываем наших партнеров по «нормандскому формату» обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется «коллективный Запад»", — говорится в заявлении МИД РФ.
Российские дипломаты напомнили о «пиратски» захваченном капитане судна «Норд», задержанном в порту Херсона российском танкере «Механик Погодин», арестованном журналисте Кирилле Вышинском и «навязывании» украинцам новой религии.
По словам дипломатов, Россия продолжает обеспечивать свободу судоходства в Керченском проливе по имеющимся договоренностям. Они попросили Меркель и Макрона «отказаться от двойных стандартов» и обратить внимание на угрозы, которые создают «их киевские подопечные» безопасности и стабильности Евросоюза.
Ранее ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.
Комментарии94
Политика , Видео , В мире , Ангела Меркель , ФСБ , МИД , ЕС , Германия , Республика Крым , Франция
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