Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

Так в МИДе ответили на совместное заявление Меркель и Макрона, посвященное правам человека в Крыму и инциденту в Керченском проливе. В нем политики выразили серьезную обеспокоенность «применением военной силы» в Керченском проливе и «жестким контроле» в Азовском море. Они потребовали от России освободить арестованных украинских моряков.

"Вместо того, чтобы пытаться «учить» Россию, призываем наших партнеров по «нормандскому формату» обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется «коллективный Запад»", — говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты напомнили о «пиратски» захваченном капитане судна «Норд», задержанном в порту Херсона российском танкере «Механик Погодин», арестованном журналисте Кирилле Вышинском и «навязывании» украинцам новой религии.

По словам дипломатов, Россия продолжает обеспечивать свободу судоходства в Керченском проливе по имеющимся договоренностям. Они попросили Меркель и Макрона «отказаться от двойных стандартов» и обратить внимание на угрозы, которые создают «их киевские подопечные» безопасности и стабильности Евросоюза

Ранее ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.

В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.