Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мутко назвал сумму компенсации за утрату жилья в Магнитогорске 

News.ru + ещё 411 16 минут назад
Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска, лишившиеся недвижимости в результате взрыва газа в многоквартирном доме 31 декабря.
По его словам, единовременная выплата для приобретения нового жилья составит 31725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения.
Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, на компенсацию могут рассчитывать собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющие документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме.
«Выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно», — цитирует РИА Новости слова Мутко.
В ночь на 31 декабря в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению целого подъезда с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Ранее News.ru писал о том, что глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал многочисленные ложные сообщения, появившиеся после трагедии в Магнитогорске, хорошо спланированной провокацией. По его словам, вбросы о «теракте» осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».
News.ru: последние новости
Экс-глава ЦРУ: Путин – подарок для НАТО Петербург будут убирать «лопатами Беглова» Эрмитаж объяснил отказ Путина посетить музей
Комментарии6
Политика , Видео , Происшествия , Александр Малькевич , Виталий Мутко , Общественная палата России , РИА Новости , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные похитили футболиста из Крыма
Раскрыты критические недостатки «Авангарда»64
Зачем японцы провоцируют в РФ новое «9 января»67
Кошелек или жизнь: захваченных россиян могут выкупить200
«В России серьезные проблемы»106
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение