Мутко назвал сумму компенсации за утрату жилья в Магнитогорске

Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска , лишившиеся недвижимости в результате взрыва газа в многоквартирном доме 31 декабря.

По его словам, единовременная выплата для приобретения нового жилья составит 31725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения.

Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, на компенсацию могут рассчитывать собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющие документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме.

«Выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно», — цитирует РИА Новости слова Мутко.

В ночь на 31 декабря в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению целого подъезда с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.